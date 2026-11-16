Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Giornata poco mossa per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 13 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE Mid Cap sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 63.840. Possibile una discesa fino al bottom 62.769. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 64.911.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)