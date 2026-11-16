Attese positive per E.ON
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Brillante rialzo per la compagnia energetica tedesca, parte del DAX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,67%.
Operatività odierna:
A livello operativo, E.ON presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 19,47 Euro, con stop loss impostato a quota 18,32 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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