STOXX 600, utili attesi in crescita del 25% nel terzo trimestre. Al 9,5% senza l'energia

La prossima settimana escono 40 trimestrali

(Teleborsa) - Il tasso di crescita degli utili per lo STOXX 600 nel terzo trimestre del 2026 sarà del 25%, secondo la stima aggiornata al 5 novembre di LSEG I/B/E/S. Una settimana fa la stima era del 23,6% e a inizio ottobre del 19,4%. Il motore resta il settore energetico: senza il suo contributo, la crescita stimata scende al 9,5%, dal 9,8% della scorsa settimana. I ricavi sono attesi in aumento dell'11,9% (dal 13,6%), ma salgono al 6,9% escludendo l'energia, dal 6,2% precedente.



L'energia è il settore con il tasso di crescita degli utili più elevato, pari a +153,4%, dal +139% della scorsa settimana. Gli utili sono stimati a 35,7 miliardi di euro, contro i 14,1 miliardi di un anno fa, con ricavi in aumento del 39,4%. Segue la tecnologia (+34,4%), mentre crollano le attese sulle materie prime, ora al +10,1% dal 37,9% di una settimana fa. Otto settori su dieci prevedono un miglioramento degli utili. Continuano a peggiorare le stime per i beni di consumo ciclici, ora visti in calo del 2,9% dopo il +25% atteso a inizio ottobre. Gli industriali sono stabili al 7,7%. In fondo alla classifica resta il settore immobiliare, atteso in calo del 69,6%.



Il quadro delle revisioni migliora. Nella settimana chiusa il 5 novembre gli analisti hanno effettuato 1.511 revisioni delle stime, il 57% delle quali al rialzo, rispetto al 54% della settimana precedente. Le correzioni positive prevalgono nettamente nell'energia, dove circa otto revisioni su dieci sono al rialzo, e nella sanità, dove sono circa due su tre. Prevalgono invece, di poco, i tagli nell'immobiliare e nei finanziari. Sul fronte delle valutazioni, il rapporto prezzo/utili a 12 mesi dell'indice risale a 14,1 volte, appena sotto la media decennale di 14,2 volte.



Gli analisti prevedono una crescita positiva degli utili per 14 dei 16 paesi rappresentati nell'indice. Polonia (+86,5%) e Norvegia (+85,6%) presentano i tassi più elevati, mentre Germania (-7,7%) e Irlanda (-3,5%) sono le uniche in territorio negativo. Per l'Italia è prevista una crescita del 15,5%, in lieve aumento rispetto al 15% della scorsa settimana, mentre per la Francia la stima sale al 38,4% dal 29,9%.



Prosegue la stagione delle trimestrali. Finora 212 società dell'indice hanno pubblicato i conti: il 58% ha battuto le stime sugli utili, sopra la media storica del 54% dal 2012. Nel complesso i risultati sono superiori del 4,2% alle attese, sotto la media di lungo periodo del 5,9%. Sul fronte dei ricavi, il 64,2% delle 257 società che li hanno comunicati ha superato le previsioni, ma in aggregato i ricavi sono inferiori dell'1,5% alle stime. Le previsioni di crescita degli utili per i trimestri successivi sono del 39,1% nel quarto trimestre 2026, del 14,9% nel primo trimestre 2027, del -3,7% nel secondo e del 7,1% nel terzo. Per l'intero 2026 l'aumento previsto è del 21,6%.



Nella settimana del 9 novembre sono attese le trimestrali di 40 società. Lunedì 9 apriranno GEA , con un EPS stimato in crescita del 21,7% a 0,92 euro, e Hannover Re. Martedì 10 toccherà, tra le altre, a Infineon, attesa a 0,63 euro per azione (+84,6%), a Henkel e a Banca Mediolanum (+14,1% a 0,38 euro). Mercoledì 11 sarà la volta di ABN Amro (+37,3% a 0,92 euro) e di Siemens Energy , con un EPS stimato a 1,34 euro contro gli 0,36 di un anno fa. Lo stesso giorno riferiranno E.ON , RWE e Vestas . Tra le italiane ci saranno Poste Italiane (-2,8% a 0,46 euro), Snam (+8,7% a 0,11 euro), De' Longhi e Technoprobe . Giovedì 12 sarà la giornata più densa, con Allianz (+17,7% a 8,71 euro), Siemens (+35,6% a 2,78 euro) e Munich Re , attesa in calo del 27,2% a 11,26 euro. Lo stesso giorno sono in calendario Telefonica , KBC , Enel e Terna .

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