Bloom Energy in discesa a New York

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di celle a combustibile , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bloom Energy rispetto all'indice di riferimento.





Il grafico attuale della società di tecnologie energetiche evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 174 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 183,3. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 169,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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