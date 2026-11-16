Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:21
27.281 -2,37%
Dow Jones 19:21
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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BONO Spagna: rendimento dei titoli di stato decennali 3,97% alle 18:00

In breve, Finanza
BONO Spagna: rendimento dei titoli di stato decennali 3,97% alle 18:00
Il rendimento dei BONO spagnoli è pari 3,97% alle 18:00.
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