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BONO Spagna: rendimento dei titoli di stato decennali 3,84% alle 18:00

In breve, Finanza
BONO Spagna: rendimento dei titoli di stato decennali 3,84% alle 18:00
Il rendimento dei BONO spagnoli è pari 3,84% alle 18:00.
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