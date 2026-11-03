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Dow Jones 18:36
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BONO Spagna: rendimento dei titoli di stato decennali 3,93% alle 18:00

In breve, Finanza
BONO Spagna: rendimento dei titoli di stato decennali 3,93% alle 18:00
Il rendimento dei BONO spagnoli è pari 3,93% alle 18:00.
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