Buzzi comunica il riacquisto di azioni proprie per 6 milioni di euro

(Teleborsa) - Buzzi ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, tra il 9 e il 13 novembre 2026, complessivamente 135.000 azioni proprie. Il prezzo medio è stato di 44,4945 euro, per un controvalore pari a 6.006.756,00 euro.



Gli acquisti rientrano nell'autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 13 maggio 2026.



Il gruppo cementiero ha inoltre reso noto che al 13 novembre detiene 1.130.695 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,641% del capitale sociale.









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