Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 4,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Buzzi ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, tra il 2 e il 6 novembre 2026, complessivamente 116.100 azioni proprie al prezzo medio di 42,4681 euro, per un controvalore pari a 4.930.550,64 euro.



Le operazioni rientrano nell'autorizzazione approvata dall'Assemblea degli azionisti il 13 maggio 2026.



Dopo questi acquisti, al 6 novembre 2026 la società detiene 995.695 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,564% del capitale sociale.









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(Foto: © sergwsq / 123RF)

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