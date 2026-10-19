Ferrari continua il riacquisto di azioni proprie, investiti ulteriori 11,96 milioni su EXM

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 34.212 azioni ordinarie tra il 12 e il 16 ottobre 2026 su Euronext Milan, a un prezzo medio unitario di 349,5212 euro, per un controvalore complessivo di 11.957.818,56 euro. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'avvio della terza tranche e fino al 16 ottobre 2026 sono state acquistate 287.511 azioni su EXM per 101.489.146,24 euro e 77.824 azioni sul NYSE per 31.498.189,59 dollari.



Al 16 ottobre il Cavallino rampante di Maranello deteneva 1.956.139 azioni proprie, pari all'1,10% del capitale sociale. Dal 5 gennaio 2026 il riacquisto complessivo ammonta a 2.066.519 azioni per 639.704.059,93 euro.







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