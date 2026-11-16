doValue, buyback di 1.044.469 azioni

(Teleborsa) - doValue ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, tra il 9 e il 13 novembre 2026, complessivamente 1.044.469 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 1,8932 euro, per un controvalore pari a 1.977.378 euro.



Le operazioni rientrano nel programma avviato il 19 ottobre in attuazione dell'autorizzazione assembleare del 28 aprile 2026.



Dall'avvio del piano, la società attiva nella gestione dei crediti ha reso noto di aver riacquistato 3.626.507 azioni, pari all'1,9073% del capitale, per 6.322.018 euro. Secondo la nota, al 13 novembre il gruppo detiene complessivamente 4.037.756 azioni proprie, pari al 2,2136% del capitale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

Condividi

```