doValue, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro tra il 26 e il 30 ottobre 2026

(Teleborsa) - doValue ha acquistato su Euronext Milan, tra il 26 e il 30 ottobre 2026, complessivamente 608.312 azioni proprie al prezzo medio di 1,6748 euro per azione, per un controvalore pari a 1.018.787 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma avviato il 19 ottobre, in attuazione dell'autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2026.



Dall'avvio del programma la società ha riacquistato 1.725.165 azioni, pari allo 0,9073% del capitale sociale, per 2.816.138 euro. Al 30 ottobre doValue detiene complessivamente 2.136.414 azioni proprie, pari all'1,1236% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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