Ecosuntek, vendita elettricità +35% e volumi gas +27% nei nove mesi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del corrente esercizio le vendite di energia elettrica del Gruppo Ecosuntek risultano complessivamente in aumento del 35% rispetto al periodo di confronto per effetto dei maggiori volumi venduti da Eco Trade (volumi diretti) e, in secondo luogo, dal canale “Reseller”.



La società ha espresso soddisfazione anche per la performance dei “volumi collegati”, in incremento del 16%, riconducibili a +Energia, società del Gruppo attiva nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas.



I volumi di gas naturale segnano un incremento del 27% rispetto al 30 settembre 2025: lo scostamento registrato dal canale “diretto” (+35%) si deve all’ulteriore ampliamento della base clienti di Eco Trade, prevalentemente di natura industriale. L’avvio nel corso del mese di maggio delle vendite ad un Reseller di rilevanza nazionale ha contribuito al sensibile aumento dei volumi del canale di riferimento. Dinamica positiva anche per il canale “collegati”, con volumi in aumento del 12%.



Con riferimento alla power generation proprietaria la società registra il positivo andamento delle produzioni al 30 settembre, influenzato dall’ottima performance del terzo trimestre, con un incremento del 27% rispetto all’analogo periodo del 2025; a tale risultato hanno contribuito gli impianti sottoposti a revamping/repowering nella prima parte dell’esercizio ossia Cantante (+96%), Tiresia (+52%), Mappa

Rotonda (+61%), Tulipano (+77%), Piandana (+45%), e l’impianto rumeno (+8%).













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