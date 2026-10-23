Otofarma, vendita protesi acustiche in crescita dell'8% nei primi nove mesi

Accelerazione del canale ottico (+607%) e consolidamento del canale farmacia (+3%)

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, Otofarma ha venduto complessivamente 8.811 protesi acustiche, in aumento dell’8,4% rispetto alle 8.125 dello stesso periodo del 2025.



Il canale farmacia si conferma il principale mercato di riferimento del Gruppo, con 7.636 protesi vendute, in aumento del 3,4% rispetto alle 7.385 dei primi nove mesi del 2025, e un’incidenza pari a circa l’87% dei volumi complessivi.



Particolarmente significativa la performance del canale ottico, che ha registrato 403 protesi vendute, rispetto alle 57 dello stesso periodo del 2025 (+607%). Pur rappresentando ancora una quota contenuta delle vendite complessive, il canale evidenzia una forte dinamica di sviluppo, coerente con il percorso di diversificazione commerciale intrapreso dal Gruppo e con il progetto Odiens, dedicato al settore dell’ottica.



Positiva anche l’evoluzione del canale diretto, che raggiunge 427 protesi vendute, in crescita del 10% rispetto alle 388 dei primi nove mesi del 2025, mentre il canale ASL registra 345 protesi vendute, rispetto alle 295 dell’analogo periodo precedente (+17%).



Prosegue il rafforzamento della presenza territoriale del Gruppo, attraverso l’ampliamento del network distributivo e il potenziamento della struttura commerciale. Al 30 settembre 2026, la rete delle farmacie affiliate ha raggiunto 4.780 strutture, rispetto alle 4.462 di fine 2025, con un incremento netto di 318 farmacie (+7,1%). Cresce anche il numero delle farmacie attive, ossia quelle che generano fatturato, passate da 1.746 al 30 settembre 2025 a 1.838 al 30 settembre 2026.



Parallelamente prosegue lo sviluppo del progetto dedicato al canale ottico, con 357 centri affiliati, rispetto ai 175 di fine 2025. L’incremento di 182 punti vendita, pari al 104%, rappresenta un significativo ampliamento della rete distributiva dedicata a questo segmento.



Il rafforzamento della presenza sul territorio è accompagnato dal potenziamento della struttura commerciale: al 30 settembre 2026 il Gruppo conta 271 informatori commerciali, rispetto ai 199 di fine 2025, con 72 nuove collaborazioni nette (+36,2%).



Nei primi nove mesi del 2026 le visite di teleaudiologia hanno raggiunto quota 6.835, rispetto alle 5.108 registrate nei primi nove mesi del 2025 (+33,8%). Ancora più marcata la progressione delle prestazioni di telemedicina specialistica, passate da 1.131 a 4.018, con un incremento del 255,3%.

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