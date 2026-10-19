Ecosuntek, Websim alza target price con visibilità che migliora sul medio termine

(Teleborsa) - Websim Corporate (Intermonte) ha incrementato a 5,20 euro
per azione (dai precedenti 5,05 euro) il target price
su Ecosuntek
, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che Ecosuntek ha chiuso il primo semestre 2026
con risultati superiori alle attese
, evidenziando una crescita a doppia cifra di ricavi, EBITDA e utile netto, accompagnata da un significativo miglioramento della PFN. Aggiornano le stime recependo un diverso profilo temporale della pipeline di generazione, con parte del contributo atteso che si sposta verso il 2027
. Ritengono che l'espansione delle attività commerciali, la crescente capacità di generazione di cassa e l'avanzamento della pipeline rinnovabile continuino a supportare una traiettoria di crescita attraente nel medio termine. Segnala inoltre che parte della pipeline non è attualmente riflessa nelle stime, rappresentando pertanto una potenziale fonte di ulteriore upside.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )