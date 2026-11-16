Fineco, a ottobre 21 consulenti entrano nella Rete

6 nuovi senior e 15 giovani

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre 21 nuovi consulenti entrano nella rete di Fineco . Si tratta di 6 professionisti senior, provenienti da altre reti e banche tradizionali, e 15 giovani che hanno scelto il Progetto Giovani, il programma di formazione e tutoring di Fineco dedicato ai nuovi talenti, per avviare la propria carriera nella consulenza finanziaria.



Con un patrimonio nel Private Banking di 93,2 miliardi di euro al 31 ottobre 2026, Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria. La rete dei consulenti Fineco, guidata da Fabio Milanesi, vicedirettore generale, Chief Private Bankers & PFA Officer, conta oltre 3.000 professionisti sul territorio nazionale.



Nord Italia



Nel Nord Italia i nuovi ingressi sono complessivamente 10, di cui 4 senior e 6 giovani, distribuiti tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e Trentino-Alto Adige.



In particolare, la struttura dell'Area Manager Marco Rossi si rafforza con tre nuovi ingressi: a Milano Leonardo Gustavo Rossi lascia Banca Fideuram per entrare nel team del Group Manager Luca Gervasi; a Legnano (MI) Alberto Leto, in arrivo da BPER, si unisce alla squadra del Group Manager Antonio Rivetti; mentre a Olgiate Comasco (CO) il giovane professionista Daniele Cerchiari si inserisce nel team del Group Manager Mattia Bernasconi.



Anche la struttura dell'Area Manager Ottavio Corali accoglie tre nuovi consulenti: a Treviso il Group Manager Massimiliano Confortin dà il benvenuto a Edoardo Calcinotto; a Brescia il giovane Nicholas Maestrelli si unisce alla squadra del Group Manager Marcello Zuddas; mentre a Trento Morgan Senesi inizia la propria carriera nel gruppo coordinato dal Group Manager Ivan Bridi.



In Piemonte, a Torino, Rosangela Ferraro lascia Intesa Sanpaolo per unirsi alla struttura dell'Area Manager Roberto Baldassar Vignassa, nel team del Group Manager Fabio Cassino.



In Liguria l'Area Manager Davide Berti rafforza la propria squadra con due ingressi junior: a Genova Edoardo Arena entra a far parte del team della Group Manager Ilaria Siena , mentre a Cairo Montenotte (SV) Francesco Merialdo fa il proprio ingresso nella squadra del Group Manager Salvatore Telese.



Infine, in Veneto, a Portogruaro (VE), nella struttura dell'Area Manager Marco Arduini il giovane professionista Dylan Piccolo entra a far parte del team del Group Manager Walter Bertoni.



Centro Italia



Nel Centro Italia gli ingressi sono 10, di cui 2 profili senior e 8 giovani.



A Roma, la struttura dell'Area Manager Valerio Marchetti si rafforza con quattro giovani talenti: Giorgia Carpinteri e Marco Di Stefano entrano nel team del Group Manager Paolo Tamagnini, e Francesco Bortolotto e Lorenzo Napoli in quello del Group Manager Leonardo Benagiano. Sempre a Roma, nella squadra dell'Area Manager Riccardo Salvatore fanno il proprio ingresso altri tre giovani: Giulio Turchetti nella struttura coordinata dal Group Manager Carlo Tavazza, e Daniela Fragola e Samuele Finocchi in quella del Group Manager Paolo Ranalli.



A Pescara, Luca Di Liberatore entra nella struttura dell'Area Manager Giovanni Pacifici, nel team del Group Manager Simone Iacoboni. Lo stesso Area Manager inserisce in Umbria, a Terni, il giovane Simone Casavecchia che entra nel team del Group Manager Antonio Cerboni.



Nelle Marche, a Senigallia (AN), l'Area Manager Vincenzo Borchia dà il benvenuto ad Alessia Primavera, che lascia MPS per unirsi alla squadra del Group Manager Roberto Mariotti.



Sud Italia



Nel Sud Italia la rete si rafforza con un nuovo profilo junior: in Campania, ad Avellino, la giovane professionista Rita Turtoro avvia il proprio percorso nella consulenza finanziaria nel team del Group Manager Massimo Dioguardi all'interno della struttura dell'Area Manager Giuseppe Brunetti.

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