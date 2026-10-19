Milano 11:48
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Dow Jones 16-ott
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Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG
Si muove verso il basso il produttore di armamenti e componenti per automobili, con una flessione del 2,35%.
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