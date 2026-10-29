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Francoforte: scambi in forte rialzo per Salzgitter

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in forte rialzo per Salzgitter
Prepotente rialzo per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che mostra una salita bruciante del 5,48% sui valori precedenti.
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