Fs rinnova i programmi Emtn ed Ecp: rating confermato "BBB+"

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha rinnovato i programmi di raccolta Euro Medium Term Note (Emtn) ed Euro-Commercial Paper (Ecp). Il programma Emtn, con un plafond di 12 miliardi di euro, è quotato su Euronext Dublin e riservato a investitori istituzionali; i titoli potranno essere quotati, su richiesta dell'emittente, anche sul Mot di Borsa Italiana, ed emessi come global notes (Euroclear e Clearstream) o in forma dematerializzata presso Euronext Securities Milan. Il rating del programma è confermato a "BBB+" da Fitch e S&P. Il programma "continuerà a rivestire un ruolo centrale nella strategia di finanziamento del Gruppo", per gli investimenti di medio e lungo termine.



Il programma Ecp, rinnovato il 30 ottobre 2026 per tre anni con un plafond di 2 miliardi, favorisce la diversificazione della raccolta a breve e una gestione flessibile della liquidità. I rating sono confermati a "F1" (Fitch) e "A-2" (S&P). Anche queste emissioni sono riservate a investitori istituzionali.

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