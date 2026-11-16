IGD avvia valutazioni su integrazione in gruppo immobiliare europeo Carmila

Verso il delisting

(Teleborsa) - Il Cda di IGD , proprietaria di 25 centri commerciali del valore di circa 1,9 miliardi di euro, è stato informato della operazione di integrazione annunciata da Coop Alleanza 3.0, socio di controllo della Società, e Carmila.



Il Consiglio ha espresso apprezzamento verso la prospettiva industriale che si apre per la Società con l’operazione di integrazione che è stata annunciata, per effetto della quale IGD contribuirà a realizzare il primo gruppo immobiliare europeo, con un gross asset value - GAV - di circa 8,5 miliardi di euro, del settore retail con ancora alimentare e con una posizione di leadership in tre paesi (Francia, Italia e Spagna).



Il Board, si legge in una nota della società "si è riservato di esprimere le proprie compiute valutazioni in conformità a quanto prescritto dalla disciplina applicabile, e ha avviato senza indugio le relative procedure interne anche per la scelta degli advisor".



Separatamente, Carmila ha annunciato l’intenzione di rafforzare la propria presenza in Italia attraverso un’operazione amichevole di aggregazione con IGD. In dettaglio, Carmila e Coop Alleanza 3.0 hanno sottoscritto un accordo in base al quale Coop Alleanza 3.0 conferirà la propria partecipazione del 40,9% in IGD a Carmila in cambio di azioni di nuova emissione. Tale conferimento sarà realizzato sulla base di un rapporto di cambio pari a 0,31x nuove azioni Carmila per ciascuna azione IGD.



A seguito del conferimento, Carmila promuoverà un’offerta pubblica di scambio obbligatoria su tutte le restanti azioni IGD alle medesime condizioni, offrendo agli azionisti di entrambe le società un’opportunità di creazione di valore particolarmente attrattiva. L'operazione contribuisce all'incremento dimensionale e a una presenza geografica equilibrata: il GAV aggregato è pari a circa 9 miliardi di euro di centri commerciali in Europa occidentale. L’Italia diventerà il secondo mercato di Carmila, mentre i ricavi locativi netti aggregati raggiungeranno circa €530 milioni, di cui il 55% generato in Francia, il 26% in Italia e il 19% in Spagna.



Carmila sottolinea come l'operazione sia accrescitiva sia in termini di EPS sia di NTA per azione: incremento dell’EPRA EPS del +1,5%, incremento dell’EPRA NTA per azione del +2%, grazie a sinergie pari a circa 15 milioni di euro annui. L'integrazione è caratterizzata per un profilo finanziario tra i migliori del settore con impatto sostanzialmente neutro sulla leva finanziaria: aumento dell’EPRA LTV inferiore a 100 bps e rapporto indebitamento netto/EBITDA of 7,7x.



Carmila rileva anche un miglioramento del profilo borsistico: maggiore liquidità delle azioni grazie ad una capitalizzazione di mercato aggregata di circa 2,6 miliardi e ad un flottante superiore al 45%.



Inoltre, risultano attraenti le condizioni per gli azionisti: premio implicito del +22% rispetto al VWAP dell’azione IGD a 1 mese6, rendimento iniziale netto implicito dell’acquisizione pari a circa il 9% e piena partecipazione alla creazione di valore attesa grazie a un’operazione interamente in azioni



Unicoop Etruria, secondo maggiore azionista di IGD, ha accolto favorevolmente l’operazione e – subordinatamente al completamento di alcune procedure autorizzative – si è impegnato a portare in adesione all’offerta di scambio obbligatoria la propria partecipazione del 10% in azioni IGD.



L’Offerta sarà finalizzata alla revoca delle azioni IGD dalla quotazione su Euronext STAR Milan.



L’operazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Carmila.

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