IGD prosegue piano di dismissioni asset non-core

Ceduto centro commerciale in Moldavia per 3 milioni

(Teleborsa) - IGD – Immobiliare Grande Distribuzione ha perfezionato la cessione del centro commerciale Winmarkt “Petrodova”, con una superficie lorda affittabile di circa 6.000 metri quadrati, situato a Piatra Neam?, comune di circa 80.000 abitanti capoluogo del distretto di Neam?, nella regione storica della Moldavia. L'operazione, conclusa con un investitore locale, ha previsto un corrispettivo di cessione pari a 3,1 milioni di euro.



Con la vendita dell’immobile di Piatra Neam? salgono a 9, su un portafoglio iniziale di 15, gli asset dismessi in Romania, segnando un ulteriore avanzamento nell’attuazione del Piano Industriale 2025-2027.



I progressi compiuti nel programma di dismissioni hanno trovato riscontro anche nella recente decisione di Fitch Ratings, che ha confermato il rating Investment Grade di IGD a BBB- e migliorato l’Outlook da Stabile a Positivo.



Il percorso di dismissione degli asset non-core previsto dal Piano prosegue con l’obiettivo di finalizzare ulteriori operazioni entro la fine dell’anno.





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