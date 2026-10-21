IGD, Fitch migliora l'outlook a "positivo" e conferma il rating "BBB-"

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto l'outlook di IGD SIIQ , uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, da "stabile" a "positivo", confermando al contempo il rating di lungo termine a "BBB-".



L'outlook positivo riflette l'aspettativa di un ulteriore miglioramento del profilo finanziario di IGD: il rapporto debito netto/EBITDA (calcolato da Fitch) dovrebbe scendere al di sotto di 8x, mentre il rapporto di copertura degli interessi netti tramite l'EBITDA dovrebbe attestarsi a circa 2,5x, grazie anche alle dismissioni pianificate, a investimenti in conto capitale (capex) contenuti e alla politica sui dividendi. Il mantenimento della disciplina finanziaria, unito a migliori risultati operativi, potrebbe portare a un miglioramento del rating.



I rating riflettono il miglioramento della performance operativa del portafoglio di IGD - concentrato in Italia e composto da immobili destinati al commercio di prossimità - sostenuto da una gestione degli asset più attiva. Tali immobili sono fortemente radicati nelle comunità locali e, pur essendo prevalentemente di qualità secondaria, occupano spesso una posizione dominante nel rispettivo bacino di utenza. Il portafoglio presenta un elevato tasso di occupazione, a fronte di una durata media residua dei contratti di locazione che, seppur breve, è in graduale miglioramento e si attesta a oltre due anni.

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