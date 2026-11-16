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In rosso Cina e Giappone dopo i deludenti dati macro

Finanza
In rosso Cina e Giappone dopo i deludenti dati macro
(Teleborsa) - Prevale la debolezza sui principali listini asiatici con il sentiment appesantito dai deludenti dati macro.

Le vendite al dettaglio cinesi di ottobre sono infatti aumentate solo dello 0,4% rispetto a un anno fa, registrando un netto rallentamento rispetto al +1,1% di settembre e al di sotto rispetto al +0,8% del consensus. La produzione industriale è cresciuta a un ritmo più lento per la prima volta in tre mesi, attestandosi al 4,8% a ottobre rispetto al precedente +5,5% e al +5,3% stimato.

Dati che segnalano come le ultime misure di stimolo messe in campo da Pechino non abbiano ancora prodotto effetti positivi sull'economia.

A deludere sono stati anche i dati giapponesi che hanno mostrato una contrazione dell'economia del Paese per la prima volta in un anno, a causa di una serie di condizioni meteorologiche avverse che hanno pesato sulla spesa dei consumatori, evidenziando la fragilità della domanda interna. Su anno il PIL è infatti sceso dello 0,1% rispetto al +0,3% indicato dal consensus e contro il +1,7% precedente (rivisto da +1,4%) e i consumi privati sono calati dello 0,3% su trimestre (attese -0,2%).

Sessione da dimenticare per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sta lasciando sul terreno il 2,23%; sulla stessa linea, Shenzhen che scivola del 2,49%, seguito da Seul (-3,59%). In frazionale calo Sydney (-0,42%).

Resistono invece Hong Kong (+0,49%) e Mumbai (+0,54%).

Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido -0,12%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto -0,02%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,88%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,63%.
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