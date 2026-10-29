Seduta mista per le Borse asiatiche con focus sull'AI. Bene Tokyo, scende Seul

Per Samsung Electronics utile operativo record

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, con gli investitori focalizzati sugli annunci sugli utili legati all'intelligenza artificiale, accrescendo l'attesa per i risultati di Amazon e Intel, previsti nel corso della giornata. Inoltre, la Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati, come ampiamente previsto, sebbene due membri del comitato abbiano votato a favore di un rialzo. Durante la conferenza stampa, il presidente Kevin Warsh ha espresso maggiore ottimismo riguardo alle prospettive dell'inflazione.



Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che mostra una plusvalenza dell'1,05%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, si muove in retromarcia Shenzhen, che scivola del 2,26%.



Senza direzione Hong Kong (+0,05%); in rosso Seul (-1,24%). In denaro Mumbai (+0,84%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo Sydney (+0,49%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 28 ottobre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,2%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,14%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,84%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Venerdì 30/10/2026

00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)

00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,7%)

00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,3%; preced. -1,7%)



Lunedì 02/11/2026

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti).

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