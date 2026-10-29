Seduta mista per le Borse asiatiche con focus sull'AI. Bene Tokyo, scende Seul
Per Samsung Electronics utile operativo record
(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, con gli investitori focalizzati sugli annunci sugli utili legati all'intelligenza artificiale, accrescendo l'attesa per i risultati di Amazon e Intel, previsti nel corso della giornata. Inoltre, la Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati, come ampiamente previsto, sebbene due membri del comitato abbiano votato a favore di un rialzo. Durante la conferenza stampa, il presidente Kevin Warsh ha espresso maggiore ottimismo riguardo alle prospettive dell'inflazione.
Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra una plusvalenza dell'1,05%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, si muove in retromarcia Shenzhen, che scivola del 2,26%.
Senza direzione Hong Kong (+0,05%); in rosso Seul (-1,24%). In denaro Mumbai (+0,84%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo Sydney (+0,49%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 28 ottobre si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,2%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,84%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,64%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:
Venerdì 30/10/2026
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,7%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,3%; preced. -1,7%)
Lunedì 02/11/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti).
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