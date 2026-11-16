Indel B, opa parziale sulle azioni proprie: adesioni al 173,56% del massimo, riparto al 57,6157%

Esborso di 8 milioni

(Teleborsa) - Indel B ha reso noti i risultati definitivi dell'opa volontaria parziale sulle proprie azioni, il cui periodo di adesione è durato dal 26 ottobre al 13 novembre 2026, su un massimo di 390.243 azioni ordinarie, il 6,68% del capitale. Secondo l'intermediario incaricato Equita Sim, sono pervenute in adesione 677.321 azioni, pari all'11,59% del capitale e al 173,56% del quantitativo massimo. Scatta quindi il riparto pro rata, con un coefficiente definitivo del 57,6157%: alla data di pagamento, il 20 novembre, la società acquisterà 390.203 azioni, il 6,68% del capitale, al prezzo di 20,50 euro per azione, per un esborso complessivo di 7.999.161,50 euro. Le azioni in eccedenza torneranno a disposizione degli aderenti il 17 novembre.



Dall'inizio del periodo di adesione la società non ha effettuato altri acquisti di azioni proprie. Considerando le 619.271 azioni già in portafoglio, a pagamento avvenuto Indel B deterrà 1.009.474 azioni proprie, circa il 17,28% del capitale. La società è controllata da Amp.Fin, interamente detenuta dalla famiglia Berloni, e ha una capitalizzazione di circa 118 milioni.

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