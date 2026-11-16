Indicazioni rialziste per Italgas

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Risultato positivo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , parte del FTSE MIB , che lievita dell'1,05%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 9,39 Euro, con stop loss individuato a livello 8,567 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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