Insight Enterprises sotto pressione dopo l'annuncio di un'emissione obbligazionaria da 650 milioni di dollari

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Insight Enterprises che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,63%, dopo che il gruppo statunitense specializzato in soluzioni IT ha annunciato l'intenzione di collocare obbligazioni convertibili senior per 650 milioni di dollari, con scadenza nel 2031.



L'offerta, riservata a investitori istituzionali qualificati, potrebbe essere ampliata di ulteriori 100 milioni di dollari.



Come saranno utilizzati i proventi

La società prevede di destinare fino a 100 milioni di dollari al riacquisto di proprie azioni e una parte dei fondi alla copertura dei costi di operazioni finanziarie volte a limitare la diluizione azionaria derivante dalla conversione delle obbligazioni. La parte restante sarà utilizzata per rimborsare il debito esistente nell'ambito della linea di credito revolving garantita da attività.



Il tasso d'interesse e il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni saranno definiti al momento del collocamento.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di l’integratore di soluzioni informatiche , che fa peggio del mercato di riferimento.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Insight Enterprises rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 158,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 153. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 164,1.

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