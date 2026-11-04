Brillante Wall Street dopo la vittoria dei Dem e dati macro

(Teleborsa) - Avvio spumeggiante per Wall Street dopo la vittoria schiacciante dei Democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: azioni e obbligazioni sono salite, mentre il dollaro ha registrato un calo. Gli investitori sono sembrati propensi a guardare oltre i sommovimenti politici, scommettendo sul fatto che i principali motori della crescita statunitense – dalla spesa dei consumatori al boom dell'intelligenza artificiale – rimarranno solidi. Una situazione di stallo politico potrebbe frenare un'ulteriore espansione fiscale e allentare la pressione sulle obbligazioni, offrendo così sostegno al mercato azionario.
Gli operatori hanno inoltre analizzato gli ultimi dati economici. A settembre, il deficit commerciale
statunitense si è leggermente ridotto, grazie a un aumento del valore delle esportazioni di beni, che hanno raggiunto il massimo degli ultimi quattro mesi. A ottobre, le aziende americane hanno creato più posti di lavoro
del previsto, un segnale precoce di dinamismo in un mercato del lavoro sostanzialmente stabile.
Tra le notizie aziendali, Meta Platforms
ha registrato una domanda da parte degli investitori pari a 53 miliardi di euro in occasione della sua prima emissione obbligazionaria in euro, stabilendo un record per le operazioni societarie in Europa. Nel terzo trimestre
, le vendite di McDonald’s
negli Stati Uniti sono calate meno del previsto: l’aumento della spesa media per singola visita ha infatti compensato il minor afflusso di clienti nei punti vendita.
Sulle prime rilevazioni, scambia in deciso rialzo il Dow Jones
(+2,16%), che raggiunge i 52.908 punti; sulla stessa linea, balzo dell'S&P-500
, che continua la giornata a 7.693 punti. Su di giri il Nasdaq 100
(+1,66%); come pure, effervescente l'S&P 100
(+2,09%).