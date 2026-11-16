Invito all'acquisto per IG Group
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Bene il gruppo britannico di trading online, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dello 0,31%.
Operatività odierna:
A livello operativo, IG Group è da comprare ai prezzi attuali pari a 9,71 sterline con stop loss individuato a quota 9,29 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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