Invito all'acquisto per IG Group

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Bene il gruppo britannico di trading online , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,31%.





Operatività odierna:

A livello operativo, IG Group è da comprare ai prezzi attuali pari a 9,71 sterline con stop loss individuato a quota 9,29 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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