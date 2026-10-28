Milano 9:55
49.530 -0,20%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:55
10.668 -0,17%
25.558 -0,13%

Quadro rialzista per IG Group

Finanza
Quadro rialzista per IG Group
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico di trading online, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dell'1,25% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di IG Group suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 9,74 sterline, con stop loss stimato in area 9,24 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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