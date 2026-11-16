J&J sigla accordo definitivo per acquisire Ollin Biosciences

(Teleborsa) - A seguito dei rumours circolati nelle scorse ore
, Johnson & Johnson
ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire Ollin Biosciences
, azienda biofarmaceutica attiva nello sviluppo di terapie contro gravi malattie oculari.
L'operazione, il cui perfezionato è atteso entro fine 2026, prevede un pagamento iniziale di 2,2 miliardi di dollari
e fino a circa 1,125 miliardi al raggiungimento di determinati traguardi normativi e commerciali.
Johnson & Johnson stipulerà inoltre un accordo separato di finanziamento
di sviluppo con Blackstone Life Sciences
a supporto della sperimentazione di Fase 3 di OLN324
, un anticorpo per il trattamento di malattie vascolari retiniche, tra cui la degenerazione maculare umida e l'edema maculare diabetico.
"OLN324 agisce selettivamente su due importanti fattori scatenanti delle patologie retiniche e ha il potenziale per ottenere un controllo della malattia più efficace e duraturo", ha dichiarato Kip Connor
, Vicepresidente e Responsabile dell'Area Patologica Oftalmologica
di Johnson & Johnson. "I dati raccolti finora sono convincenti e indicano un profilo clinico potenzialmente rivoluzionario, in grado di offrire una riduzione più efficace del fluido retinico e di consentire intervalli più lunghi tra i trattamenti, ridefinendo in definitiva ciò che è possibile per i pazienti."