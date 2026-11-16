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J&J sigla accordo definitivo per acquisire Ollin Biosciences

L'annuncio conferma i rumours

Finanza, Salute e benessere
J&J sigla accordo definitivo per acquisire Ollin Biosciences
(Teleborsa) - A seguito dei rumours circolati nelle scorse ore, Johnson & Johnson ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire Ollin Biosciences, azienda biofarmaceutica attiva nello sviluppo di terapie contro gravi malattie oculari.

L'operazione, il cui perfezionato è atteso entro fine 2026, prevede un pagamento iniziale di 2,2 miliardi di dollari e fino a circa 1,125 miliardi al raggiungimento di determinati traguardi normativi e commerciali.

Johnson & Johnson stipulerà inoltre un accordo separato di finanziamento di sviluppo con Blackstone Life Sciences a supporto della sperimentazione di Fase 3 di OLN324, un anticorpo per il trattamento di malattie vascolari retiniche, tra cui la degenerazione maculare umida e l'edema maculare diabetico.

"OLN324 agisce selettivamente su due importanti fattori scatenanti delle patologie retiniche e ha il potenziale per ottenere un controllo della malattia più efficace e duraturo", ha dichiarato Kip Connor, Vicepresidente e Responsabile dell'Area Patologica Oftalmologica di Johnson & Johnson. "I dati raccolti finora sono convincenti e indicano un profilo clinico potenzialmente rivoluzionario, in grado di offrire una riduzione più efficace del fluido retinico e di consentire intervalli più lunghi tra i trattamenti, ridefinendo in definitiva ciò che è possibile per i pazienti."
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