J&J, rumours: pronta ad acquisire Ollin Biosciences per massimi 3,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Johnson & Johnson sarebbe pronta ad acquisire Ollin Biosciences, realtà attiva nello sviluppo di farmaci per le malattie oculari, per massimi 3,4 miliardi di dollari.



E' quanto riporta il Financial Times, specificando che l'accordo prevedrebbe un pagamento iniziale in contanti da 2,2 miliardi di dollari e il versamento di ulteriori 1,2 miliardi di dollari al raggiungimento di determinati obiettivi.



Ollin, sostenuta dalle società di investimento Arch Venture Partners e Mubadala Capital, sta sviluppando un farmaco per trattare due delle principali cause di grave perdita della vista in età avanzata.



L'operazione, secondo il quotidiano finanziario, rappresenterebbe per J&J una leva di sviluppo nel settore dei farmaci per il trattamento delle malattie della retina, area in cui l'azienda farmaceutica ha una presenza limitata.









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