Verizon alza le stime annuali e sigla un accordo AI da oltre 2 miliardi con AWS

Crescono gli abbonati, ricavi trimestrali sotto le attese

(Teleborsa) - Verizon ha rivisto al rialzo le previsioni annuali sui nuovi abbonati alla telefonia mobile con pagamento mensile. Nel terzo trimestre, il gruppo ha registrato 406.000 nuovi abbonati postpagati, quasi il doppio dei 209.439 attesi dagli analisti.



Per l'intero anno, il gruppo delle telecomunicazioni prevede ora di acquisire tra 1,1 e 1,2 milioni di nuovi abbonati postpagati, rispetto alla precedente stima compresa tra 750.000 e un milione.



Verizon ha inoltre aumentato le previsioni sull'utile rettificato per azione, atteso tra 5,04 e 5,06 dollari, contro la precedente forchetta di 4,99-5,04 dollari.



I ricavi del terzo trimestre si sono attestati a 34,3 miliardi di dollari, al di sotto dei 34,74 miliardi previsti dagli analisti. A pesare sono stati soprattutto i minori volumi di sostituzione dei dispositivi, con i clienti che tendono a mantenere i propri telefoni più a lungo dopo la riduzione dei sussidi all'acquisto.



Accordo con AWS per le infrastrutture AI

Parallelamente, Verizon ha siglato un accordo da oltre 2 miliardi di dollari con Amazon Web Services (AWS). Il gruppo fornirà connessioni in fibra ottica ad alta capacità per i centri dati di AWS, consentendo trasferimenti di dati più rapidi e affidabili a supporto dei crescenti carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale.



L'intesa si inserisce nella strategia di diversificazione delle attività del gruppo, che punta a sfruttare la crescente domanda di infrastrutture per l'AI per sviluppare nuove fonti di ricavo oltre ai tradizionali servizi di telefonia e banda larga.



A luglio, Verizon aveva già annunciato un accordo da oltre un miliardo di dollari con Google per collegare i centri dati attraverso infrastrutture in fibra ottica dedicata.

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