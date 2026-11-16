Juventus in rosso a Piazza Affari con stacco diritti AuCap da 200 milioni

(Teleborsa) - Seduta sotto pressione per il titolo Juventus a Piazza Affari: il titolo cede il 15,1% a 1,16 euro. Pesa il crollo fino al 43,04% dei diritti di opzione (a circa 0,0769 euro) legati all'aumento di capitale da circa 200 milioni, al via oggi. Da oggi i diritti (Juventus Fc Aa) sono negoziati separatamente dalle azioni, che trattano senza incorporare il loro valore: un adeguamento tecnico del prezzo.



L'operazione, deliberata giovedì scorso dal cda con un esercizio parziale della delega da 250 milioni conferita dall'assemblea straordinaria del 3 novembre, prevede l'emissione di un massimo di oltre 208,5 milioni di nuove azioni a 0,96 euro, nel rapporto di una nuova ogni due possedute.



Il prezzo incorpora uno sconto del 28,36% sul valore teorico dell'azione dopo lo stacco. I diritti sono negoziabili fino a mercoledì 25 novembre ed esercitabili fino a martedì 1 dicembre. L'operazione, ha spiegato il club, mira al "progressivo consolidamento dell'equilibrio economico-finanziario" e al sostegno degli obiettivi strategici.

Condividi

```