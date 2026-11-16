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Piazza Affari: seduta molto difficile per Juventus

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta molto difficile per Juventus
Si muove in perdita la società operante nel settore del calcio professionistico, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 14,43% sui valori precedenti.
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