Madrid: calo per Endesa
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società energetica spagnola, con una flessione dell'1,96%.
Lo scenario su base settimanale di Endesa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo dell'utility spagnola sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 45,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 44,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 46,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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