Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Sottotono la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che passa di mano con un calo dell'1,97%.



La tendenza ad una settimana di Cellnex Telecom è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Cellnex Telecom mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26,78 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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