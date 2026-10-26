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Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom
Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che presenta una flessione del 2,79%.
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