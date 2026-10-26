Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Pressione sulla società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che tratta con una perdita dell'1,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cellnex Telecom più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Cellnex Telecom classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,11 Euro e primo supporto individuato a 25,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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