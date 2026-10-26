Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Pressione sulla società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che tratta con una perdita dell'1,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cellnex Telecom più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Cellnex Telecom classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,11 Euro e primo supporto individuato a 25,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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