Nextchem (Maire) acquisisce 100% di Meab in Svezia e Germania: corrispettivo massimo di 8 milioni

(Teleborsa) - Maire ha annunciato che la controllata Nextchem ha firmato accordi vincolanti per l'acquisizione dell'intero capitale di Meab Ab (Svezia) e Meab GmbH (Germania), società specializzate in tecnologie e ingegneria per la separazione, il recupero e la purificazione di metalli critici, strategici e preziosi, comprese le terre rare. Il corrispettivo massimo è di 8,0 milioni di euro: 4,0 milioni di prezzo iniziale, su base debt-free e cash-free e soggetto ai consueti aggiustamenti al closing, più un earn-out fino a 4,0 milioni legato ai risultati dei quattro esercizi successivi. Il completamento è atteso nel quarto trimestre 2026.



Fondata in Svezia nel 1970, Meab sviluppa tecnologie proprietarie per processi idrometallurgici e di estrazione con solventi, con oltre 20 ingegneri e due centri di ricerca applicata, vicino a Göteborg e ad Aquisgrana, che entreranno nella rete di Nextchem. L'operazione rafforza la presenza del gruppo nelle materie prime critiche, con competenze complementari all'offerta sulla purificazione dell'acido fosforico e maggiore esposizione al recupero di risorse da flussi secondari.



"L’acquisizione di MEAB rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Nextchem nelle tecnologie per le materie prime strategiche e critiche. Le competenze che entreranno a far parte del Gruppo ampliano la nostra offerta, in modo complementare a quelle già presenti in Nextchem, creando nuove opportunità di sviluppo in mercati ad elevato potenziale e contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse minerarie. L’ingresso dei centri di ricerca applicata di Göteborg e Aquisgrana nella rete del Gruppo contribuirà inoltre a rafforzare le nostre capacità di innovazione e sviluppo tecnologico.", ha commentato il managing director Fabio Fritelli.

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