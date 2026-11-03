A New York corre Bloom Energy
(Teleborsa) - Brilla il produttore di celle a combustibile, che passa di mano con un aumento del 9,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bloom Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di tecnologie energetiche rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Bloom Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 208,5 USD con area di resistenza individuata a quota 219,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 202,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```