New York: prevalgono le vendite su MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda di analisi e business intelligence , che passa di mano in perdita del 7,16%.



L'andamento di MicroStrategy Incorporated nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di MicroStrategy Incorporated mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 101,6 USD con area di resistenza individuata a quota 105,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 99,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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