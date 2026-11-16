New York: profondo rosso per Intel

(Teleborsa) - Ribasso per il principale produttore di chip , che tratta in perdita del 7,37% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario del colosso dei semiconduttori che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 54,37 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 56,68. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 53,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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