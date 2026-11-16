New York: profondo rosso per Intel
(Teleborsa) - Ribasso per il principale produttore di chip, che tratta in perdita del 7,37% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario del colosso dei semiconduttori che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 54,37 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 56,68. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 53,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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