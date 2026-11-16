New York: violenta contrazione per Robinhood Markets

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,64% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Robinhood Markets è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Robinhood Markets suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 70,5 USD con tetto rappresentato dall'area 74,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 69,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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