New York: violenta contrazione per Robinhood Markets
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,64% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Robinhood Markets è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Robinhood Markets suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 70,5 USD con tetto rappresentato dall'area 74,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 69,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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