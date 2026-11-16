Nvidia, Huang valuta il ritorno al vertice. Bessent: serve un CEO esterno. Domani i conti

Il colosso dei chip arriva alla trimestrale nel pieno della crisi di governance

(Teleborsa) - Settimana decisiva per Nvidia , che domani, martedì, presenterà i risultati del terzo trimestre fiscale mentre si fa sempre più intricata la partita per la guida del gruppo. A pochi giorni dalle dimissioni di Jensen Huang, arrivate giovedì scorso, l'ex amministratore delegato starebbe infatti valutando un ritorno al timone della società da lui fondata.



Secondo quanto riportato domenica dal Financial Times, che cita fonti a conoscenza del dossier, Huang ne avrebbe parlato con alcuni collaboratori stretti. Una persona a lui vicina ha riferito al quotidiano britannico che è in via di costituzione una sorta di "war room" di manager della Silicon Valley, con l'obiettivo di sostenere il rientro dell'ex numero uno e di cercare l'appoggio della Casa Bianca. Secondo la stessa fonte, l'iniziativa avrebbe il consenso di Huang, che godrebbe di ampia stima in tutto il comparto tecnologico, con l'eccezione dei grandi laboratori di intelligenza artificiale.



La notizia arriva a breve distanza da un'altra indiscrezione del FT, secondo cui il consiglio di amministrazione avrebbe già sondato Rene Haas, CEO della britannica Arm Holdings , come possibile successore.



Washington chiede discontinuità



Di segno opposto la posizione del segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, che intervenendo domenica su Fox News ha invitato il board a cercare il nuovo amministratore delegato al di fuori dell'azienda. Proprio alla luce di quanto emerso all'interno della società, ha spiegato Bessent, serve un radicale rinnovamento. Bessent ha inoltre indicato che il consiglio di amministrazione e i legali esterni di Nvidia dovranno fornire entro 10 giorni risposte sulla cultura aziendale in materia di rispetto dei controlli sulle esportazioni.



Lo scandalo e il caso Megaspeed



L'uscita di scena di Huang è legata alla rivelazione di alcune relazioni extraconiugali, tra cui quella con Alice Huang, imprenditrice cinese sospettata dalle autorità statunitensi di essere una spia. La vicenda ha sollevato interrogativi sulle vendite di chip avanzati per l'IA verso la Cina e ha innescato una crisi che si è propagata all'intero settore dell'intelligenza artificiale.



Al centro dell'attenzione c'è anche Megaspeed, società di cloud computing con sede a Singapore e partner di Nvidia nell'area Asia-Pacifico, di cui Alice Huang era stata dirigente. In una nota diffusa domenica, l'azienda ha precisato che l'imprenditrice ha lasciato ufficialmente la società il 30 agosto 2025 e non vi ricopre attualmente alcun ruolo, senza commentarne la vita privata. Secondo il centro studi C4ADS, che ha esaminato i registri societari, Alice Huang era diventata azionista di controllo di Megaspeed nel marzo 2023.



Già nell'ottobre 2025 il New York Times aveva riferito di un'indagine statunitense per verificare se Megaspeed avesse aiutato clienti cinesi a ottenere chip Nvidia soggetti a restrizioni all'export. Pechino ha respinto le accuse e finora non sono state accertate violazioni. Megaspeed ha definito prive di riscontri verificabili le recenti ricostruzioni sulla sua attività, sostenendo di aver sempre operato legalmente e di aver incaricato consulenti esterni di condurre un'indagine interna approfondita.



Sul fronte diplomatico, funzionari dell'amministrazione Usa hanno fatto sapere venerdì che il presidente Donald Trump non dovrebbe sollevare il caso nell'incontro con il leader cinese Xi Jinping, previsto a margine del vertice APEC di Shenzhen.



Musk: molti accordi erano una stretta di mano



Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk, che sabato su X ha sostenuto che senza Huang Nvidia rischia di perdere intese cruciali. Pur riconoscendo all'ex CEO una gestione eccellente della catena di fornitura, Musk ha osservato che molti di quegli accordi si basavano su rapporti personali più che su contratti scritti.



Borsa e attese sui conti



La settimana scorsa il conto in Borsa è stato pesante. La capitalizzazione di Nvidia, per quattro anni simbolo del mercato toro di Wall Street, è scesa a 3.900 miliardi di dollari venerdì, dai circa 5.800 miliardi di inizio ottobre, con una perdita di valore vicina a un terzo.



Per il terzo trimestre fiscale gli analisti stimano, secondo LSEG, ricavi per 109 miliardi di dollari e una crescita degli utili del 90%. Il vero banco di prova sarà però la guidance: il mercato vuole capire se la nuova dirigenza confermerà le previsioni ottimistiche per il prossimo anno. La responsabilità di rassicurare gli investitori ricade sull'amministratrice delegata ad interim Colette Kress, finora direttrice finanziaria del gruppo.



Il peso di Nvidia sugli indici e il suo ruolo centrale nella filiera dell'IA fanno sì che i risultati possano avere ripercussioni sull'intero comparto. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump si prepara a designare oltre venti "campioni nazionali" dell'intelligenza artificiale, tra cui Nvidia, Amazon , Microsoft , OpenAI e Anthropic, con l'obiettivo di sostenerne l'espansione internazionale e la competizione con i rivali cinesi.

Condividi

```