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Nvidia, rumours: Rene Haas, CEO di Arm, un possibile candidato per il dopo Huang

Finanza
Nvidia, rumours: Rene Haas, CEO di Arm, un possibile candidato per il dopo Huang
(Teleborsa) - Il Cda di Nvidia avrebbe contattato Rene Haas, CEO di Arm, produttore britannico di chip controllato dalla giapponese Softbank che Nvidia aveva tentato di acquisire nel 2020. Lo riporta il Financial Times, all'indomani delle dimissioni, con effetto immediato, dell'amministratore delegato Jensen Huang, in seguito alle notizie di diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di spionaggio per conto della Cina.

Haas è tra i nomi in circolazione per succedere a Huang. Haas, più di un decennio fa, ha lavorato in Nvidia per circa sette anni e ha ancora un forte rapporto sia con Huang che con alcuni membri del cda dell'azienda.


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