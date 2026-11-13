Nvidia, rumours: Rene Haas, CEO di Arm, un possibile candidato per il dopo Huang

(Teleborsa) - Il Cda di Nvidia
avrebbe contattato Rene Haas
, CEO di Arm, produttore britannico di chip controllato dalla giapponese Softbank che Nvidia aveva tentato di acquisire nel 2020. Lo riporta il Financial Times, all'indomani delle dimissioni
, con effetto immediato, dell'amministratore delegato Jensen Huang
, in seguito alle notizie di diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di spionaggio per conto della Cina.
Haas è tra i nomi in circolazione per succedere a Huang. Haas, più di un decennio fa, ha lavorato in Nvidia
per circa sette anni e ha ancora un forte rapporto sia con Huang che con alcuni membri del cda dell'azienda.