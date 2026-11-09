Nvidia in calo a Wall Street sul caso Huang

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Nvidia
che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.
A pesare sulle azioni contribuisce l'indagine avviata dal CdA
sulla relazione tra il co-fondatore e CEO Jensen Huang e una donna d’affari che, secondo le agenzie di intelligence, sarebbe una spia cinese.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del chipmaker
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Nvidia
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 173 USD con area di resistenza individuata a quota 182,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 166,8.