OPA Haiki+, SG Holding sale all’83,17% del capitale

I risultati definitivi dell’offerta saranno resi noti il 19 novembre 2026

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da SG Holding sulle azioni ordinarie di Haiki+ , risultano portate in adesione 8.573.181 azioni ordinarie di Haiki+, rappresentative di circa il 21,75% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (pari a 39.409.651 Azioni, tenuto conto della chiusura del Secondo Periodo di Esercizio dei Warrant) e del 6,64% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo di 9,5 milioni di euro, calcolato sulla base del corrispettivo di 1,11 euro per azione.



Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta di cui sopra, laddove confermati, a esito dell’Offerta, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari all’83,17% del capitale sociale di Haiki+.



Il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione avverrà in data 20 novembre 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.



I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti il 19 novembre 2026, e in tale occasione l’Offerente anche modalità e tempi dell'eventuale Delisting.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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