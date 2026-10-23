OPA Haiki+, SG Holding raggiunge con i concertisti il 71,9% del capitale

(Teleborsa) - Nell'ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da SG Holding sulle azioni ordinarie di Haiki+ , emerge che, nel periodo compreso tra il 19 e il 23 ottobre inclusi, sono state portate in adesione 217.815 azioni ordinarie, rappresentative di circa lo 0,55% delle azioni in circolazione oggetto dell'offerta e dello 0,17% del capitale (0,16% in caso di integrale esercizio dei Warrant fully diluted).



Oggi Sostenya Group, Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, ha acquistato, al di fuori dell’Offerta, 116.119 azioni a un prezzo unitario non

superiore a 0,90 euro.



Inoltre, l'offerente ha acquistato, in data odierna, al di fuori di una sede di negoziazione, 2.747.305 azioni ordinarie di Haiki+ da Sostenya Group.



A seguito degli acquisti effettuati fuori dall’offerta sino ad oggi, l’Offerente risulta titolare individualmente di 85.588.493 Azioni di Haiki+, corrispondenti a circa il 66,30% del capitale (64,79% in caso di integrale esercizio dei Warrant fully diluted) e, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di complessive 92.149.487 Azioni, corrispondenti a circa il 71,39% del capitale (69,76% in caso di integrale esercizio dei Warrant fully diluted).



Per effetto di quanto precede, e considerando anche le Azioni portate in adesione all'Offerta nella Prima, Seconda e Terza Settimana del Periodo di Adesione, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, viene così a detenere complessivamente 92.878.066 azioni ordinarie Haiki+, corrispondenti a circa il 71,95% del capitale (70,31% in caso di integrale esercizio dei Warrant fully diluted).

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