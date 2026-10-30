OPA Haiki+, le adesioni salgono al 2,69% al termine della quarta settimana

(Teleborsa) - L'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria di SG Holding su Haiki+ , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella filiera dell'economia circolare, ha raccolto 330.274 azioni nella quarta settimana (0,84% delle azioni in circolazione oggetto dell'offerta e dello 0,26% del capitale sociale). Le adesioni complessive raggiungono 1.058.853 azioni, pari al 2,69% dei titoli oggetto dell'offerta. Il periodo di adesione ha avuto inizio il 5 ottobre e terminerà il 6 novembre.



Per effetto degli acquisti effettuati fuori dall'offerta, e considerando anche le azioni portate in adesione, l'offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, viene così a detenere complessivamente 93.409.864 azioni ordinarie Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 72,36% del capitale sociale.

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